Надбавки за вредность труда ввели для медиков соматопсихиатрических отделений в РТ

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Специалисты соматопсихиатрических отделений Татарстана внесены в список отделений, которым положены надбавки за интенсивность труда и занятость на работах с вредными или опасными условиями. Об этом говорится в постановлении, подписанном Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

Специалисты этих отделений внесены в пункт «Работа в психиатрических (психоневрологических), психиатрических больницах со строгим наблюдением, наркологических медицинских организациях и их структурных подразделениях; отделениях, палатах, кабинетах других медицинских организаций для лечения психически больных и лиц, страдающих хроническим алкоголизмом и наркоманией».

Кроме того, в положение об оплате труда медработников внесены заведующие кабинетом медицинской профилактики. Базовый оклад для таких специалистов в госорганизациях республики установлен в размере 18,9 тыс. рублей.