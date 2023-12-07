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Надбавки за вредность и премии за выслугу: Казанский пороховой завод набирает сотрудников
На Казанский пороховой завод требуются рабочие в связи с увеличением объемов производства. Об этом «Татар-информу» рассказала руководитель управления кадровой политики предприятия Татьяна Михайлова.
«Сейчас у нас продолжается плановая работа по набору персонала. Объемы производства увеличиваются, открываются новые объекты, поэтому нам особенно нужны люди на рабочие специальности», — отметила собеседница агентства.
По словам Михайловой, на производстве особенно нужны сборщики специзделий, аппаратчики, прессовщики и резчики, однако этими специальностями список не ограничивается. Заработная плата стартует от 58 тыс. рублей в месяц.
Для сотрудников предусмотрены многочисленные бонусы: премии за эффективную работу и результат, премии к профессиональным праздникам, юбилейным датам, вознаграждение за выслугу лет от одного года работы. Помимо этого, на Казанском пороховом заводе выплачивают компенсацию за вредные условия труда, а мужчинам, участвующим в выполнении государственного оборонного заказа, предоставляют бронь от мобилизации.
«У нас есть ежемесячные надбавки и единовременное пособие для молодых специалистов. Также если человек снимает жилье, не являясь жителем города Казани и не имея прописки, то ему выплачивают компенсацию в размере 10 тыс. рублей к зарплате», — добавила Михайлова.
Кроме того, среди льгот и социальных гарантий присутствуют бесплатный транспорт на предприятие в вечерние и ночные смены, льготные путевки в профилактории, материальная помощь при заключении брака или рождении детей, реабилитационно-восстановительное лечение в заводском Центре реабилитации, бесплатное повышение квалификации в заводском Центре ДПО и УПО и многое другое.
Узнать более подробную информацию можно по телефону: 554-34-51.
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