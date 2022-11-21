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Общество
21 ноября 2022  16:20

Надбавки в 330% пенсии получат россияне с тремя орденами Мужества

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С 1 января 2023 года обладатели трех орденов Мужества либо «За личное мужество» смогут получить надбавки к пенсии. Соответствующий закон подписал сегодня Президент России Владимир Путин.

В документе указано, что надбавка увеличит размер социальной пенсии в 3,3 раза, или на 330%.

«Подпункт <...> дополнить словами „гражданам, награжденным тремя орденами Мужества и (или) „За личное мужество““», — говорится в документе.

Напомним, что такое же дополнительное ежемесячное материальное обеспечение получают обладатели орденов «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени.

#орден Мужества #надбавка к пенсии
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