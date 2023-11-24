Надбавка за съем жилья и высокие зарплаты: пороховой завод Казани ищет новых сотрудников

На Казанский пороховой завод требуются рабочие на основные позиции, в связи с увеличением объема производства. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель управления кадровой политики завода Татьяна Михайлова.

Для трудоустройства достаточно среднего образования, так как пройти обучение можно на самом заводе, в учебном центре. Отметим, что за освоение каждой новой профессии, работнику выплачивается денежное вознаграждение в размере 2 тыс. рублей.

Заработная плата здесь стартует от 58 тыс. рублей в месяц. При этом, есть множество различных доплат и премий, значительно увеличивающих доход: премии за эффективную работу и результат, премии к профессиональным праздникам, юбилейным датам, вознаграждение за выслугу лет от 1 года работы.

Отметим, что при непрерывном стаже от 1 до 3-х лет вознаграждение за выслугу составляет 15%, от 3 до 6 лет – 20%, а более 6 лет – 25%. Кроме того, работники, проработавшие во вредных условиях труда, могут досрочно выйти на пенсию и имеют право на дополнительный отпуск.

Также, на заводе есть доплаты за вредные условия труда, компенсация питания и даже спецпитание для отдельных категорий работников, медосмотр как перед трудоустройством, так и периодический в процессе работы за счет предприятия. Кроме того, работающие по профессиям участвующим в выполнении государственного оборонного заказа имеют бронь от мобилизации.

Помимо этого: бесплатный транспорт на предприятие в вечерние и ночные смены, спорт и социальные программы для сотрудников и их детей, а также льготы для женщин с детьми, реабилитационно-восстановительное лечение в заводском Центре реабилитации, бесплатное повышение квалификации в заводском Центре ДПО и УПО. Стоит подчеркнуть, что переработки на заводе оплачиваются в двойном размере.

А для иногородних завод предоставляет служебное жилье в общежитии, либо устанавливается надбавка в 10 тыс. рублей за съем жилья.