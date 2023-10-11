Над зелеными зонами Альметьевска возьмут шефство три парк-менеджера

Завтра, 12 октября, в общественном центре «Алмет» пройдет установочная сессия для будущих парк-менеджеров Дирекции общественных пространств Альметьевска. Участники конкурса получат задание разработать концепцию развития одного из парков города. 30 октября им предстоит защитить свои концепции.

По результатам конкурса будут отобраны три основных и три резервных парк-менеджера. Они войдут в команду Дирекции общественных пространств, которая будет создана для культурного и социального наполнения парков и скверов Альметьевска.

Помимо событийного наполнения, им также предстоит работать с общественными инициативами, содействовать предпринимательской деятельности и привлекать партнеров. После прохождения отбора команда начнет заниматься планированием зимней программы в общественных пространствах города.

Хедлайнером установочной сессии станет сооснователь Агентства развития территорий «1732», лидер проекта «Лето на заводе» в Сысерти Ян Кожан. Во время установочной сессии участники узнают, кто такой парк-менеджер и чем он занимается. Специалисты Дирекции парков и скверов Казани и Института развития городов Татарстана также поделятся своим опытом в области управления городскими общественными пространствами и ответят на все возникшие вопросы.

Конкурс на должность парк-менеджера Альметьевска был объявлен в начале сентября. Он проходит в два этапа, первый из них — сбор заявок.

«Сейчас завершен прием заявок. На основе присланных анкет выбрано 34 кандидата, которые допущены до второго этапа. Он заключается в разработке концепции развития одного из парков Альметьевска. Перед этим заданием мы проводим установочную сессию, чтобы подробно рассказать, кто такой парк-менеджер, и ответить на все вопросы участников конкурса», — уточнили «Татар-информу» в Институте развития городов РТ.