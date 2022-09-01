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Ру Тат
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Политика
1 сентября 2022  10:41

Над Запорожской АЭС за день были сбиты три украинских беспилотника-камикадзе

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Российские комплексы РЭБ 31 августа сбили три дрона-камикадзе над Запорожской АЭС. Об этом сообщается в свежей сводке Минобороны РФ. 

«Все беспилотные летательные аппараты были нейтрализованы российскими комплексами РЭБ на подлете к станции», — сказано в сообщении. 

Два БПЛА упали на крышу учебно-тренировочного центра. В российском оборонном ведомстве отметили, что жертв и разрушений нет. 

Также сегодня Минобороны сообщало о высадке украинского десанта ВСУ у Запорожской АЭС для попытки ее захвата.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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