Над Запорожской АЭС за день были сбиты три украинских беспилотника-камикадзе

Российские комплексы РЭБ 31 августа сбили три дрона-камикадзе над Запорожской АЭС. Об этом сообщается в свежей сводке Минобороны РФ.

«Все беспилотные летательные аппараты были нейтрализованы российскими комплексами РЭБ на подлете к станции», — сказано в сообщении.

Два БПЛА упали на крышу учебно-тренировочного центра. В российском оборонном ведомстве отметили, что жертв и разрушений нет.

Также сегодня Минобороны сообщало о высадке украинского десанта ВСУ у Запорожской АЭС для попытки ее захвата.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.