Над восточным побережьем Китая обнаружили неопознанный летающий объект

В воскресенье в воздушном пространстве Китая, в районе акватории города Жичжао восточной провинции Шаньдун, обнаружили неопознанный летающий аппарат. Об этом сообщает ТАСС.

«В акватории Жичжао замечен неопознанный летающий объект, идет подготовка к тому, чтобы его сбить», – сказано в сообщении городского Управления по морским делам.

Отмечается, что рыболовецкие суда, которые находятся в этом районе, получили уведомление с указанием соблюдать осторожность. Больше подробностей об инциденте пока не сообщается.