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Ру Тат
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Политика
12 февраля 2023  17:43

Над восточным побережьем Китая обнаружили неопознанный летающий объект

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В воскресенье в воздушном пространстве Китая, в районе акватории города Жичжао восточной провинции Шаньдун, обнаружили неопознанный летающий аппарат. Об этом сообщает ТАСС. 

«В акватории Жичжао замечен неопознанный летающий объект, идет подготовка к тому, чтобы его сбить», – сказано в сообщении городского Управления по морским делам. 

Отмечается, что рыболовецкие суда, которые находятся в этом районе, получили уведомление с указанием соблюдать осторожность. Больше подробностей об инциденте пока не сообщается.

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