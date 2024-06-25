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Над Воронежской и Белгородской областью сбили тридцать БПЛА
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Этой ночью российские системы ПВО остановили очередную массированную атаку беспилотниками, сообщили в Минобороны РФ.
Средствами противовоздушной обороны были уничтожены и перехвачены 29 БПЛА над Белгородской областью и еще один – над Воронежской.
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