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СВО 1 февраля 2024 08:02

Над Воронежем и Белгородом сбили шесть беспилотников ВСУ

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В районе шести утра российские системы ПВО пресекли очередную попытку Киева совершить теракт в РФ, сообщили в Минобороны.

Дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты. Четыре сбили над территорией Белгородской области, еще два – над Воронежской областью.

🔹 Минобороны России

#спецоперация на Украине
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