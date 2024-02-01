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Над Воронежем и Белгородом сбили шесть беспилотников ВСУ
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В районе шести утра российские системы ПВО пресекли очередную попытку Киева совершить теракт в РФ, сообщили в Минобороны.
Дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты. Четыре сбили над территорией Белгородской области, еще два – над Воронежской областью.
🔹 Минобороны России
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