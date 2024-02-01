Над Воронежем и Белгородом сбили шесть беспилотников ВСУ

В районе шести утра российские системы ПВО пресекли очередную попытку Киева совершить теракт в РФ, сообщили в Минобороны.

Дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты. Четыре сбили над территорией Белгородской области, еще два – над Воронежской областью.

🔹 Минобороны России