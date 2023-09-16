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Руc Тат
Происшествия 16 сентября 2023 09:30

Над Тверью и Калугой сбили два украинских беспилотника

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Два украинских беспилотника были сбиты минувшей ночью, сообщает Минобороны РФ.

В ночь на 16 сентября дежурными средствами противовоздушной обороны были сбиты два БПЛА, говорится в сообщении.

Сбили их над Тверской и Калужской областями. Информации о разрушениях или жертвах не поступало.

#спецоперация на Украине
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