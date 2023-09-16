Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Над Тверью и Калугой сбили два украинских беспилотника
Скопировать ссылку
Два украинских беспилотника были сбиты минувшей ночью, сообщает Минобороны РФ.
В ночь на 16 сентября дежурными средствами противовоздушной обороны были сбиты два БПЛА, говорится в сообщении.
Сбили их над Тверской и Калужской областями. Информации о разрушениях или жертвах не поступало.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2