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СВО 12 ноября 2024 08:17

Над территорией России за ночь сбили 13 БПЛА

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Средства российской ПВО за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников над регионами России.

Как сообщает Минобороны Российской Федерации, большую часть БПЛА сбили над Белгородской областью.

«За ночь при попытке киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации средствами ПВО уничтожено 13 украинских БПЛА», - сообщили в ведомстве.

«Татар-информ» рассказывал, что вчера Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Колесниковка в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что ФСБ сорвала операцию Киева по угону российского вертолета радиоэлектронной борьбы ВКС России. Благодаря данным, которые получили контрразведчики, российские военные смогли эффективно ударить по позициям украинской ПВО и местам дислокации подразделений ВСУ.

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