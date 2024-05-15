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СВО 15 мая 2024 08:06

Над территорией Крымского полуострова были уничтожены 10 тактических ракет

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Минувшей ночью российские ПВО пресекли попытку киевского режима совершить теракт на территории Крымского полуострова, сообщает Минобороны РФ.

Средства противовоздушной обороны ликвидировали десять американских оперативно-тактических ракет «Атакмс».

Напомним также, что прошлой ночью на территории Белгородской области ПВО сбили две ракеты, две авиабомбы и два снаряда РСЗО, запущенные ВСУ.

#спецоперация на Украине
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