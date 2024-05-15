Над территорией Крымского полуострова были уничтожены 10 тактических ракет

Минувшей ночью российские ПВО пресекли попытку киевского режима совершить теракт на территории Крымского полуострова, сообщает Минобороны РФ.

Средства противовоздушной обороны ликвидировали десять американских оперативно-тактических ракет «Атакмс».

Напомним также, что прошлой ночью на территории Белгородской области ПВО сбили две ракеты, две авиабомбы и два снаряда РСЗО, запущенные ВСУ.