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Происшествия 25 августа 2023 07:16

Над территорией Крыма уничтожили 42 беспилотника ВСУ

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Минувшей ночью украинские войска атаковали территорию Крыма десятками беспилотника, сообщает Минобороны РФ.

33 украинских БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, ещё 9 беспилотных летательных аппарата были сбиты ПВО.

Попытка киевского режима осуществить террористическую атаку была совершена при помощи беспилотников самолетного типа.

В Минобороны отметили, что все объекты потерпели крушение и целей своих не достигли. Информации о жертвах не поступало.

#Крым #беспилотники #спецоперация на Украине
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