news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Над территорией Крыма уничтожили 42 беспилотника ВСУ
Скопировать ссылку
Минувшей ночью украинские войска атаковали территорию Крыма десятками беспилотника, сообщает Минобороны РФ.
33 украинских БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, ещё 9 беспилотных летательных аппарата были сбиты ПВО.
Попытка киевского режима осуществить террористическую атаку была совершена при помощи беспилотников самолетного типа.
В Минобороны отметили, что все объекты потерпели крушение и целей своих не достигли. Информации о жертвах не поступало.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2