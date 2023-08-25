Над территорией Крыма уничтожили 42 беспилотника ВСУ

Минувшей ночью украинские войска атаковали территорию Крыма десятками беспилотника, сообщает Минобороны РФ.

33 украинских БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, ещё 9 беспилотных летательных аппарата были сбиты ПВО.

Попытка киевского режима осуществить террористическую атаку была совершена при помощи беспилотников самолетного типа.

В Минобороны отметили, что все объекты потерпели крушение и целей своих не достигли. Информации о жертвах не поступало.