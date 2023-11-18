Над территорией Брянской области сбили украинский БПЛА

Этой ночью российские системы ПВО пресекли попытку Киева совершить теракт на территории РФ, сообщили в Минобороны РФ.

ВСУ пытались атаковать объекты при помощи беспилотника самолетного типа. БПЛА был сбит в небе над Брянской областью.

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