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Руc Тат
СВО 18 ноября 2023 09:05

Над территорией Брянской области сбили украинский БПЛА

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Этой ночью российские системы ПВО пресекли попытку Киева совершить теракт на территории РФ, сообщили в Минобороны РФ.

ВСУ пытались атаковать объекты при помощи беспилотника самолетного типа. БПЛА был сбит в небе над Брянской областью.

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#спецоперация на Украине
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