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Происшествия 25 октября 2026 12:19

Над Татарстаном уничтожили БПЛА

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Об уничтожении БПЛА над Татарстаном минувшей ночью сообщили в Минобороны РФ. Всего над регионами России в течение прошедшей ночи перехвачены 532 вражеских беспилотника.

«В течение прошедшей ночи, с 20.00 мск 24 октября до 8.00 мск 25 октября, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 532 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Тульской, Орловской, Липецкой, Калужской, Рязанской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Волгоградской, Ульяновской областей, Московского региона, Пермского края, Краснодарского края, республик Татарстан, Адыгея, Марий Эл, Крым, Удмуртской Республики и над акваторией Азовского моря», – говорится в сообщении.

#бпла #беспилотники #минобороны россии
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