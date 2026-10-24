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Происшествия 24 октября 2026 09:03

Над Татарстаном уничтожили БПЛА

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616 вражеских БПЛА уничтожено над регионами России минувшей ночью. Об этом сообщает Минобороны РФ. Уничтожение БПЛА зафиксировано в том числе над Татарстаном.

«В течение прошедшей ночи, с 20:00 мск 23 октября до 08:00 мск 24 октября, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 616 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Кировской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Татарстан, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей», – говорится в сообщении.

#атака БПЛА #беспилотники #минобороны рф
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