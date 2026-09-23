news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 23 сентября 2026 08:47

Над Татарстаном уничтожен вражеский БПЛА

Читайте нас в

Вражеский беспилотник уничтожили над Татарстаном минувшей ночью. Всего за прошедшую ночь над регионами России перехвачено 514 украинских БПЛА, сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 514 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Орловской, Калужской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской, Нижегородской, Смоленской, Саратовской, Самарской, Ульяновской, Ростовской областей, Краснодарского края, республиками Крым, Башкортостан, Татарстан, над акваториями Азовского и Черного морей», – говорится в сообщении.

#атака БПЛА #бпла #минобороны россии
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

В Советском районе Казани построят детский сад на 220 мест

22 сентября 2026
Билайн запускает акцию «По-настоящему выгодно» со скидками до 23 000 рублей

Билайн запускает акцию «По-настоящему выгодно» со скидками до 23 000 рублей

22 сентября 2026
Новости партнеров