Над Татарстаном уничтожен вражеский БПЛА

Вражеский беспилотник уничтожили над Татарстаном минувшей ночью. Всего за прошедшую ночь над регионами России перехвачено 514 украинских БПЛА, сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 514 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Орловской, Калужской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской, Нижегородской, Смоленской, Саратовской, Самарской, Ульяновской, Ростовской областей, Краснодарского края, республиками Крым, Башкортостан, Татарстан, над акваториями Азовского и Черного морей», – говорится в сообщении.