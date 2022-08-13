Над Татарстаном пролетит метеорный поток Персеиды

Жители Татарстана могут увидеть уникальный звездопад – метеорный поток Персеиды. Активность поток проявляет до 24 августа, но лучше всего полюбоваться на звездопад в период до 17 августа, сообщил директор Астрономической обсерватории им. В.П.Энгельгардта, профессор Института физики КФУ Юрий Нефедьев.

Астроном объяснил, что Земля, двигаясь по орбите, время от времени влетает в облака метеорной пыли. Эти пылинки весом 0,3 грамма и диаметром 0,3 мм сгорают на высоте 80 км, попадая в атмосферу. «Наблюдая так называемые падающие звезды, мы видим не что иное, как ионизированные светящиеся следы или светящийся воздух», – приводит слова Нефедьева пресс-служба КФУ. Пылевые облака в Солнечной системе образованы из частиц, выброшенных кометами и астероидами, добавил он.

Интенсивность метеорного потока Персеиды – около 100 метеоров в час. При этом его отличает наличие больших метеоров, образований размером в несколько сантиметров, которые оставляют яркий след, сгорая в атмосфере.

«Это зрелище впечатляет. Именно поэтому поток Персеиды – один из самых красивых звездопадов», – подчеркнул астроном.

Никакие специальные приборы для наблюдения звездопада не потребуются, однако лучше всего его наблюдать за городом – вдали от ночной подсветки, добавил Нефедьев. Смотреть нужно на северо-восток.