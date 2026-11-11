news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 11 ноября 2026 09:56

Над Татарстаном перехватили БПЛА

Читайте нас в

627 вражеских дронов перехвачены и уничтожены над регионами России минувшей ночью. Об этом сообщает Минобороны РФ. БПЛА перехватили в том числе и над Татарстаном.

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 627 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Кировской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Татарстан, Республики Крым и над акваторией Азовского моря», – говорится в сообщении.

#бпла #беспилотники #минобороны рф
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
«Первый трест» – в тройке лидеров премии BRICS Property Awards

«Первый трест» – в тройке лидеров премии BRICS Property Awards

10 ноября 2026
Татарстанцы старше 70 лет все чаще слушают музыку и играют онлайн в сети Билайна

Татарстанцы старше 70 лет все чаще слушают музыку и играют онлайн в сети Билайна

10 ноября 2026
Новости партнеров