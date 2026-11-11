Над Татарстаном перехватили БПЛА

627 вражеских дронов перехвачены и уничтожены над регионами России минувшей ночью. Об этом сообщает Минобороны РФ. БПЛА перехватили в том числе и над Татарстаном.

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 627 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Кировской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Татарстан, Республики Крым и над акваторией Азовского моря», – говорится в сообщении.

