Происшествия 13 марта 2026 08:30

Над Татарстаном ночью сбили один украинский беспилотник

Над Татарстаном за ночь сбили один украинский беспилотник, сообщает Минобороны РФ.

Всего за ночь над Россией сбили 176 БПЛА. Из них 80 в Крыму, 29 — над Республикой Адыгея и 25 — над Краснодарским краем. Остальные беспилотники сбили над Ростовской, Курской областями и другими регионами страны.

Напомним, что сегодня утром в четырех городах Татарстана объявляли режим беспилотной угрозы, а аэропорты Казани и Нижнекамска были закрыты на прием и выпуск самолетов.

#минобороны рф #атака БПЛА
