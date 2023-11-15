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Руc Тат
СВО 15 ноября 2023 08:57

Над Смоленской областью сбит беспилотник ВСУ

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Сегодня утром российская система ПВО сбила очередной беспилотник ВСУ, сообщает Минобороны РФ.

В районе семи утра попытку совершить теракт в Смоленской области при помощи БПЛА самолетного типа удалось пресечь.

#спецоперация на Украине
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