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Над Смоленской областью сбит беспилотник ВСУ
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Сегодня утром российская система ПВО сбила очередной беспилотник ВСУ, сообщает Минобороны РФ.
В районе семи утра попытку совершить теракт в Смоленской области при помощи БПЛА самолетного типа удалось пресечь.
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