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Над Севастополем силами РЭБ сбит еще один беспилотник
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Еще один беспилотник подавлен силами радиоэлектронной борьбы в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Над морем на внешнем рейде еще один беспилотник был подавлен РЭБом, сейчас наш флот продолжает его уничтожение на воде», – указано в сообщении.
В настоящее время происходит контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове, отметил губернатор.
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