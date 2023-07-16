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Происшествия 16 июля 2023 11:55

Над Севастополем силами РЭБ сбит еще один беспилотник

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Еще один беспилотник подавлен силами радиоэлектронной борьбы в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Над морем на внешнем рейде еще один беспилотник был подавлен РЭБом, сейчас наш флот продолжает его уничтожение на воде», – указано в сообщении.

В настоящее время происходит контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове, отметил губернатор.

#Севастополь #бпла
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