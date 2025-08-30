news_header_top
Происшествия 30 августа 2025 09:56

Над российскими регионами сбили 86 украинских беспилотников

Силы ПВО за прошедшую ночь сбили и уничтожили 86 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как отметили в военном ведомстве, 30 БПЛА сбили над акваторией Черного моря, 15 БПЛА — над территорией Республики Крым, 13 БПЛА – над территорией Ростовской области, 11 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 5 БПЛА — над территорией Брянской области, 4 БПЛА — над территорией Белгородской области, 2 БПЛА — над территорией Смоленской области, 2 БПЛА — над территорией Калужской области, 2 БПЛА — над территорией Тверской области, 1 БПЛА — над территорией Тульской области и 1 БПЛА — над территорией Курской области.

