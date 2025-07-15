Над Россией за ночь силы ПВО сбили 55 украинских беспилотников

Силы ПВО за ночь сбили 55 украинских беспилотников над территорией России, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, 32 БПЛА перехватили над территорией Белгородской области, 12 БПЛА – над территорией Воронежской области, шесть дронов – над акваторией Черного моря, три БПЛА сбили над территорией Липецкой области, по одному – над территорией Ростовской и Курской областей.

При атаке украинских дронов на Воронеж пострадали несколько человек, сообщил губернатор области Александр Гусев в телеграм-канале. Отмечается, что всем уже оказали медицинскую помощь.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что с 3:46 по мск на территории Республики Татарстан действует режим беспилотной опасности.