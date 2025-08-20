Над Россией сбили 42 украинских беспилотника за ночь

Силы ПВО за прошедшую ночь сбили и уничтожили 42 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как отметили в военном ведомстве, 14 БПЛА сбили над территорией Воронежской области, 8 БПЛА — над территорией Тамбовской области, 7 БПЛА – над территорией Курской области, 5 БПЛА – над территорией Ростовской области, по два – над территориями Брянской, Орловской и Смоленской областей, по одному –­ над территориями Краснодарского края и Липецкой области.