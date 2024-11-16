Над регионами за ночь уничтожили 34 украинских БПЛА

В ночь на субботу российские военные нейтрализовали 34 украинских беспилотника над Курской, Брянской, Белгородской, Калужской областями и Крымом. Об этом заявили в Минобороны.

20 БПЛА уничтожены над территорией Курской области, 11 – над территорией Брянской области и по 1 БПЛА сбито над территориями Республики Крым, Белгородской и Калужской областей.

Как сообщил губернатор Владислав Шапша, один беспилотник взорвался на окраине города Людиново Калужской области. В результате были повреждены стеклопакеты в нескольких жилых домах.