news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
СВО 16 ноября 2024 09:16

Над регионами за ночь уничтожили 34 украинских БПЛА

Скопировать ссылку

В ночь на субботу российские военные нейтрализовали 34 украинских беспилотника над Курской, Брянской, Белгородской, Калужской областями и Крымом. Об этом заявили в Минобороны.

20 БПЛА уничтожены над территорией Курской области, 11 – над территорией Брянской области и по 1 БПЛА сбито над территориями Республики Крым, Белгородской и Калужской областей.

Как сообщил губернатор Владислав Шапша, один беспилотник взорвался на окраине города Людиново Калужской области. В результате были повреждены стеклопакеты в нескольких жилых домах.

#спецоперация
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100