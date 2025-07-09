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СВО 9 июля 2025 08:10

Над регионами России за ночь уничтожили 86 украинских БПЛА

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За ночь силы ПВО сбили 86 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, 23 БПЛА уничтожили над Курской областью, 16 БПЛА – над Брянской областью, 15 БПЛА – над Тульской областью, по 12 БПЛА – над Белгородской и Орловской областями, 4 БПЛА – над Московским регионом, в том числе 2 БПЛА, летевших на Москву, 2 БПЛА – над Смоленской областью, по 1 БПЛА – над Воронежской и Рязанской областями.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

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