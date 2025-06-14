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Происшествия 14 июня 2025 09:28

Над регионами России за ночь уничтожили 66 беспилотников

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За ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 66 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны.

Из них 30 БПЛА было сбито над территорией Воронежской области, 10 — над территорией Белгородской области, восемь — над Ставропольским краем, шесть — над территорией Крыма, еще 11 — над акваторией Азовского моря, а также еще один над территорией Самарской области. Информации о повреждениях и пострадавших не поступало.

Как сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале, была совершена попытка атаки БПЛА одного из промышленных предприятий Новокуйбышевска. Повреждений и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

#Минобороны #атака БПЛА
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