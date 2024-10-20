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СВО 20 октября 2024 10:26

Над регионами России за ночь уничтожили 110 беспилотников

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За ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 110 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 110 украинских беспилотных летательных аппаратов», – говорится в заявлении оборонного ведомства.

Также уточняется, что 43 беспилотника были сбиты в Курской области, 27 — в Липецкой области, 18 — в Орловской, 8 — в Нижегородской области. В Белгородской области уничтожили 7 дронов, 6 — в Брянской области, и еще один — в Московской области.

#спецоперация
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