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Над регионами России за ночь уничтожили 110 беспилотников
За ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 110 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 110 украинских беспилотных летательных аппаратов», – говорится в заявлении оборонного ведомства.
Также уточняется, что 43 беспилотника были сбиты в Курской области, 27 — в Липецкой области, 18 — в Орловской, 8 — в Нижегородской области. В Белгородской области уничтожили 7 дронов, 6 — в Брянской области, и еще один — в Московской области.
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