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СВО 4 августа 2025 08:15

Над регионами России за ночь сбили 61 беспилотник

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Силы ПВО уничтожили и перехватили за ночь 61 украинский беспилотник над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, 18 беспилотников были ликвидированы над акваторией Черного моря, 12 — над Воронежской областью, 11 — над территорией Республики Крым. Еще восемь дронов сбили в небе над Белгородской областью и шесть — над Волгоградской. Кроме того, по два БПЛА были ликвидированы в Брянской и Ростовской областях и по одному — над Рязанской областью и Московским регионом.

#Минобороны
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