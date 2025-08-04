Над регионами России за ночь сбили 61 беспилотник

Силы ПВО уничтожили и перехватили за ночь 61 украинский беспилотник над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, 18 беспилотников были ликвидированы над акваторией Черного моря, 12 — над Воронежской областью, 11 — над территорией Республики Крым. Еще восемь дронов сбили в небе над Белгородской областью и шесть — над Волгоградской. Кроме того, по два БПЛА были ликвидированы в Брянской и Ростовской областях и по одному — над Рязанской областью и Московским регионом.