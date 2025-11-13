Над регионами России за ночь сбили 130 украинских БПЛА

Российские силы ПВО за ночь сбили 130 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.

Количество сбитых дронов распределилось следующим образом:

– Курская и Белгородская области: по 32 БПЛА;

– Воронежская область: 20 БПЛА;

– Черное море: 17 БПЛА;

– Республика Крым: 7 БПЛА;

– Орловская область: 6 БПЛА;

– Краснодарский край: 5 БПЛА;

– Тамбовская область: 4 БПЛА;

– Ростовская область: 3 БПЛА;

– Брянская область: 2 БПЛА.

Над Московским регионом и Тульской областью сбили по одному беспилотнику. По информации ведомства, беспилотники были уничтожены в период с 23.00 мск 12 ноября до 8.00 13 ноября.

Несколько домов и автомобилей повреждены после атаки ВСУ в Орловской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков в своем телеграм-канале.