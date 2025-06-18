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СВО 18 июня 2025 08:12

Над регионами России сбили 48 украинских беспилотников

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Силы ПВО за прошедшую ночь сбили и уничтожили 48 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что 14 беспилотников сбили над Брянской областью, 11 БПЛА – над Курской, 10 БПЛА – над Орловской, пять БПЛА – над Белгородской, три БПЛА – над Тульской, по два БПЛА сбиты над Калужской областью и Московским регионом, кроме того, еще один беспилотник уничтожен над территорией Липецкой области.

#пво #бпла #Минобороны
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