Над регионами России сбили 48 украинских беспилотников

Силы ПВО за прошедшую ночь сбили и уничтожили 48 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что 14 беспилотников сбили над Брянской областью, 11 БПЛА – над Курской, 10 БПЛА – над Орловской, пять БПЛА – над Белгородской, три БПЛА – над Тульской, по два БПЛА сбиты над Калужской областью и Московским регионом, кроме того, еще один беспилотник уничтожен над территорией Липецкой области.