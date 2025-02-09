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СВО 9 февраля 2025 09:14

Над регионами России сбили 35 украинских БПЛА

В ночь на 9 февраля над Россией были сбиты 35 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Из них 18 дронов были уничтожены над территорией Курской области, по четыре — над Орловской областью и над Краснодарским краем, по три — над Воронежской и Ростовской областями, и по одному — над Брянской и Тульской областями и над Крымом.

Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, пострадавших и разрушений в результате уничтожения беспилотника над территорией региона нет. Об отсутствии пострадавших и разрушений в результате уничтожения БПЛА также ранее сообщал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

#спецоперация
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