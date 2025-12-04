news_header_top
СВО 4 декабря 2025 08:01

Над регионами России и Черным морем за ночь сбили 76 украинских БПЛА

В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили 76 украинских беспилотников. Об этом сегодня сообщили в Минобороны РФ.

Из них 21 – над территорией Республики Крым, 16 – над Ростовской областью, 14 – над Ставропольским краем, 7 – над Белгородской областью. Также было уничтожено четыре БПЛА над территорией Брянской области, 3 – над Воронежской областью.

По два БПЛА были сбиты над территориями Орловской, Рязанской и Тульской областей. По одному беспилотнику уничтожили над Московским регионом, Краснодарским краем, Липецкой и Нижегородской областями, а также над акваторией Черного моря.

