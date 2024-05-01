Над Работино на ореховском направлении подняли флаг России

Российские вооруженные силы установили флаг России над селом Работино, которое находится на ореховском участке запорожской фронтовой линии, как сообщает РИА Новости со ссылкой на Владимира Рогова, председателя комиссии по суверенитету Общественной палаты РФ и сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов.

Рогов ранее уведомил, что ВСУ покинули Работино, отступив с позиций в северной части населенного пункта, и в настоящее время проводится операция по очистке от оставшихся групп противника.

«В селе еще встречаются отдельные участки сопротивления. Продолжаются бои с применением стрелкового оружия. Наши войска достигли северных границ Работино, где ранее были позиции противника, и там был поднят флаг Российской Федерации», — отметил Рогов.

Он добавил, что хотя основные силы ВСУ и отошли от Работино, некоторые подразделения пытаются сохранить в селе хотя бы ограниченное присутствие, так как Работино считается ключевым достижением украинских войск в рамках годичных попыток контрнаступления на данном участке фронта.