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Над пятью регионами РФ за ночь сбили 14 украинских беспилотников
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Силы противовоздушной обороны сбили за минувшую ночь 14 украинских беспилотников над пятью российскими регионами, сообщает Минобороны РФ.
Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь БПЛА над Курской, три — над Белгородской, два — над Ростовской, один — над Брянской и один — над Липецкой областями.
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