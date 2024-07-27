Над пятью регионами РФ за ночь сбили 14 украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны сбили за минувшую ночь 14 украинских беспилотников над пятью российскими регионами, сообщает Минобороны РФ.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь БПЛА над Курской, три — над Белгородской, два — над Ростовской, один — над Брянской и один — над Липецкой областями.