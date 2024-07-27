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СВО 27 июля 2024 10:54

Над пятью регионами РФ за ночь сбили 14 украинских беспилотников

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Силы противовоздушной обороны сбили за минувшую ночь 14 украинских беспилотников над пятью российскими регионами, сообщает Минобороны РФ.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь БПЛА над Курской, три — над Белгородской, два — над Ростовской, один — над Брянской и один — над Липецкой областями.

#спецоперация на Украине
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