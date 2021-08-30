Над праздничным майданом Пестрецов пролетели воздушные шары и прогремел салют

В Сосновом бору Пестречинского района Татарстана в 34-й раз состоялся районный фестиваль народного творчества «Пестречинские зори». Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Пестречинского района РТ.

«Пестречинцы очень бережно хранят славные традиции народной культуры. Передают их из поколения в поколение. В районе организована и проводится большая работа в этом направлении», — заметил собеседник агентства.

Местные старожилы рассказали, что в давние времена в селе существовал обрядовый праздник, главным персонажем которого был самый обычный репейник. Репейник считают целебным растением, но люди верят, что он лечит еще и душу. Воткнув репейник в землю, вокруг него водили хороводы с песнями, играми и забавами. Завершался праздник совместной трапезой из принесенных с собой угощений, сжиганием в костре репейника и встречей рассвета.

Пестречинские старожилы и работники культуры решили возродить эту давнюю традицию. Так в 1987 году возникала идея собрать у большого костра все село в Детском городке. На первом празднике выступили всего пять уличных коллективов. Но начало было положено, с годами участвующих становилось всё больше и больше, а на сегодняшний день к этому фестивалю народного творчества приобщились коллективы из всех населенных пунктов района. Сейчас на фестивале гармонично переплетаются давние традиции и современность. В репертуаре находится место и народным мелодиям, и мотивам современной эстрады.

Ансамбль «Малахит» из Шигалеевского сельского поселения ежегодно принимает участие в фестивале. Коллективу больше десяти лет. Артисты исполнили народные песни «Сторонка русская» и «Крапива-лебеда». «Мы постоянно работаем над репертуаром. Репетируем часто в нашем Доме культуры. Это своего рода отдых для души», — рассказала руководитель коллектива Мадина Ловягина.

Тут же на праздничном майдане развернулся музейный фестиваль, который в районе прошел впервые. «Объявленный в этом году Год родных языков и народного единства подстегнул нас искать новые форматы. С этого года в районе стартовал музейный фестиваль», — отметил начальник отдела культуры Азат Фазулзянов.

Пестречинцы и гости района могли посетить большую выставку, разделенную по эпохам. А некоторые из них даже оживали: определенные годы в истории Пестречинского района представили в театрализованных сценках.

«Известно, что если человек не знает свою историю — у него нет будущего. У каждого сегодня есть отличный шанс ознакомиться и рассмотреть уникальные экспонаты, показать детям богатую историю нашего района, который в этом году отмечает 91-й год со дня образования. Поздравляю всех с днем рождения района, с Днем Республики Татарстан! Желаю здоровья, счастья и мира вашим семьям! Пусть наш район растет и процветает! С праздником!» — поприветствовал гостей праздника глава муниципалитета Ильхам Кашапов.

Мероприятие продолжилось конкурсами и играми. На большой сцене выступила группа «Хитобои», а над майданом пролетели воздушные шары. Завершили праздник залпы салюта.