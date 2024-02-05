«Над моей травмой можно лишь смеяться»: Тесленко – о «Рубине», голах «Спартаку» и Слуцком

Егор Тесленко – один из главных «долгожителей» нынешнего «Рубина»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Свободное время на сборах – это либо сон, либо PlayStation»

Егор, как твое состояние? Как проходит восстановление после травмы?

Состояние хорошее. Прохожу реабилитацию. Все идет по плану, без каких-либо осложнений.

Так понимаю, ты уже начал работать на поле. Как именно ты тренируешься? На что делаешь акцент?

Пока начинаю потихоньку бегать и привыкать. Потому что два месяца ничего подобного не делал, нагрузки не было. Так что теперь самое главное – привыкнуть к нагрузкам. Сейчас акцент полностью направлен на реабилитацию.

Рашид Маматкулович еще в декабре говорил, что ты выбыл до весны. Не изменились ли сроки? Можно ли ожидать, что ты будешь полноценно заниматься с командой уже в Турции?

Предположительно, в общую группу я должен вернуться уже на третьем сборе.

Как тебе сами сборы?

Все прекрасно. Команда на позитиве. Видно, что ребята заряжены и готовы хорошо начать вторую часть чемпионата.

«Пока начинаю потихоньку бегать и привыкать. Потому что два месяца ничего подобного не делал, нагрузки не было» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Чем занимаешься в свободное время?

Свободное время на сборах – это либо сон, либо PlayStation (смеется).

Кто с собой привез приставку?

Привез я. Играем с Русланом Безруковым в EA FC24 (ранее FIFA). Также иногда играем в формате «два на два». Скоро, кстати, должен выйти видеоролик на клубом канале.

Как успехи в игре? Кто в «Рубине» локальный чемпион?

Честно говоря, не знаю – сам в турнирах не участвовал. Но на последнем турнире победил Руслан. Там, кажется, восемь человек играли, в том числе и наши сербы. Не скажу, что кто-то чемпион и сильно выделяется. Плюс-минус уровень у всех одинаковый.

За какую команду играешь в первую очередь?

«Бавария». Люблю команды с атакующими схемами. К тому же у них в нападении Кейн с хорошим ударом, а по краям быстрые Коман и Сане.

То есть это никак не связано с тем, что, возможно, в жизни ты болеешь за мюнхенскую «Баварию»?

Нет, «Бавария» мне нравится только в игре. Честно сказать, нет такой команды, за которую болею. В детстве мне нравилась дортмундская «Боруссия».

«Общаюсь со всеми. Приколы, подколы у нас происходят со всеми ребятами» Фото: rubin-kazan.ru

«Зенит» или «Краснодар»? Думаю, чемпионом станет «Зенит»

С кем больше общаешься в команде?

Общаюсь со всеми. Приколы, подколы у нас происходят со всеми ребятами. Но если говорить о тех, с кем чаще, – это тот же Руслан Безруков, Леон Мусаев и Марат Апшацев. С Маратом мы, кстати, из одних краев.

Ты из Краснодарского края.

Да, все верно.

Как ты пришел в футбол, были ли другие варианты?

Нет, других вариантов не было. В футбол я пришел, потому что и папа мой его любил, и старший брат играл. Начал заниматься футболом, попал в спортшколу «Кубани», прошел Вторую лигу, перешел в ЦСКА, затем «КАМАЗ», и вот сейчас я в «Рубине».

В момент, когда ты попал в «Кубань» уже вовсю расцветала академия «Краснодара». Почему ты оказался не в ней?

Да, академия тогда уже была. Так получилось, что когда меня взяли в «Кубань», оставалось лишь собрать документы и заселиться в интернат. И вот пока я собирал документы, я решил съездить на просмотр в «Краснодар» – провел там тренировку и уехал. На следующий день мне позвонили и сказали, что хотят пригласить на товарищескую игру. Но никаких гарантий в «Краснодаре» мне не давали, и поскольку уже подходил срок по «Кубани», я присоединился к ним.

Нет ли такого, что в Краснодаре все стремятся попасть именно в Академию Сергея Галицкого?

В данный момент, наверное, такое есть. Все-таки сейчас «Кубань» ослабла и как спортшкола, и как клуб. Но на тот момент «Кубань» выступала в Лиге Европы, и там были отличные условия.

Что по конкуренции? Как в одном городе уживаются два клуба, две большие школы?

Действительно, когда я был маленьким и клубы встречались друг с другом, это было настоящее дерби. Сейчас же такого нет и близко. Большинство людей в городе все-таки болеют за «Краснодар».

Ты из тех, кто в душе переживает за «Краснодар»? Все-таки команда из твоего города, твоего региона.

Это мой регион. Но если бы сейчас в Премьер-лиге выступала «Кубань», то да, я бы переживал. Потому что я ее воспитанник. Но болеть за «Краснодар»? Нет.

На кого поставишь в чемпионской гонке между «Краснодаром» и «Зенитом»?

Я думаю, «Зенит» станет чемпионом.

«Мне позвонили агенты, сказали, что меня ждут в Набережных Челнах на просмотре. Буквально неделю я потренировался, пару матчей сыграл и подписал контракт с «КАМАЗом» Фото: fckamaz.ru

«Голы за «КАМАЗ»? Большинство стандартов наигрывались под меня»

Расскажи про период в ЦСКА.

Это время, когда я уезжал из родного края. Мне позвонили из ЦСКА, пригласили на просмотр. Я долго думал – ехать или не ехать. Потому что далеко, другой город, другая команда – для меня все это было в новинку. Но в итоге близкие меня поддержали. Неделю на просмотре побыл, контракт подписал.

Были ли у тебя шансы закрепиться в основе ЦСКА?

Шансов закрепиться в основе, думаю, не было. Я присоединился к молодежной команде фактически в середине сезона. Отыграл меньше 10 матчей, и так получилось, что сразу случился коронавирус. Мой однолетний контракт уже подходил к концу.

Из ЦСКА ты сразу уехал в «КАМАЗ».

Мне позвонили агенты, сказали, что меня ждут в Набережных Челнах на просмотре. Буквально неделю я потренировался, пару матчей сыграл и подписал контракт с «КАМАЗом». Они как раз искали лимитчика, и поэтому я сразу начал играть.

В «КАМАЗе» ты прославился игрой не только у своих ворот, но и у чужих. Как ты начал забивать?

В 2021 году главным тренером «КАМАЗа» стал Ильдар Ахметзянов, который начал делать большой акцент на стандарты. Он очень хорошо их придумывал. И как только мы вышли в ФНЛ, все эти заготовки начали приносить плоды. Со стандартов мы забили очень много голов. И даже сейчас я смотрю на нынешний «КАМАЗ», стандарты Ахметзянова все еще работают.

Так понимаю, во всех этих заготовках главным джокером был именно ты. Тот же хет-трик «Спартаку-2».

Да, большинство стандартов, что были в «КАМАЗе», наигрывались под меня. На тот момент я был молодым, а соответственно, акцент на меня у противников был не такой большой. Но как только я начал забивать – сначала «Алании», затем «Торпедо» и хет-трик «Спартаку-2», конечно, стало сложнее.

Чуть позже тебя присмотрел «Рубин». Туда ты так же ехал на просмотр.

На «Рубин» я ехал на просмотр лишь на один сбор, но Леонид Викторович Слуцкий оставил меня еще и на второй. Я провел с командой два сбора и уже подписал полноценный контракт.

В «Рубин» тебя позвал лично Слуцкий?

Нет, мне позвонили агенты, а позже поговорил с Олегом Яровинским. Я не чувствовал большого стресса перед переходом.

То есть не смущала даже разница в уровне команд? Все-таки в том «Рубине» играло немало опытных и сильных иностранцев.

Да, РПЛ от ФНЛ сильно отличается – здесь все быстрее. Но, наверное, я не так сильно переживал и нервничал, поскольку у меня был действующий контракт с «КАМАЗом».

«Со Слуцким работать было комфортно. Нравилось, что он всегда делал так, как считает нужным. И даже если футболист заслуживает выйти на поле, неважно, какого он возраста, он играет» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«После проигрыша «Уфе» царила тишина. Все понимали, что произошло»

Так случилось, что почти сразу «Рубин» массово покинули легионеры. И тебя с места в карьер поставили в стартовый состав.

Да, это была необходимость. Из-за потери иностранцев нам вообще было тяжело играть. Команда виляла из стороны в сторону, и все матчи были под большим стрессом.

Ты воочию видел 0:6 от «Сочи». Что происходило тогда с «Рубином»?

После «Сочи» случился моральный упадок. Выбраться из той ямы можно было только через серьезный труд. Но так получилось, что мы так и не выбрались.

Судя по словам Слуцкого, казалось, что в команде все было очень плохо. Он часто жаловался на уход иностранцев и на уровень команды. Как на эти слова реагировали те, кто остался?

Да никак не реагировали. Все понимали, что основная обойма того «Рубина» – это иностранцы. И если бы они остались, мы вообще, может, боролись бы где-то наверху. Мы уже понимали, что в этой ситуации находимся, и пытались из нее выкрутиться.

Что было в раздевалке после рокового матча с «Уфой»?

Царила тишина. Все понимали, что произошло. Не было разговоров, кто виноват, а кто прав. Все сидели и молчали. Уже на следующий день мы постарались это забыть и начали готовиться к чемпионату ФНЛ.

Каково тебе было работать со Слуцким?

Со Слуцким работать было комфортно. Нравилось, что он всегда делал так, как считает нужным. И даже если футболист заслуживает выйти на поле, неважно, какого он возраста, он играет.

Слуцкий сейчас уехал работать в Китай. Что можешь сказать?

Я знал, что он уедет куда-то за границу. Думаю, для него это будет хороший опыт. Возможно, это даст ему очередной толчок к развитию и через какое-то время он снова вернется в Россию.

Насколько неожиданным для тебя стал его уход из «Рубина»?

Это было одновременно и неожиданно, и тяжело. Да, мы понимали, что осенью мы недобрали достаточно очков, но также мы понимали, что весной с этим же составом и с этим тренером мы смогли бы выйти в Премьер-лигу. Но произошло, как произошло. Пришел Рашид Маматкулович, и мы выполнили задачу уже с ним.

«Я бы не сказал, что Рашид Рахимов строгий тренер. Он просто требует выполнять определенные действия на тренировках» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Над моей травмой в Сочи можно только смеяться»

Как тебе работа с Рашидом Рахимовым? Говорят, он строгий тренер.

Я бы не сказал, что он строгий тренер. Он просто требует выполнять определенные действия на тренировках. И если ты выполняешь его требования, к тебе никаких вопросов не будет. Что касается игры, то в обороне он требует играть надежно, а в атаке уже можно креативить. Нет какого-то определенного шаблона.

После матча с «Ахматом» в Грозном ты закрепился в основе. И при тебе «Рубин» на протяжении пяти матчей не пропустил ни одного гола. Видишь ли ты в этом закономерность?

Вряд ли здесь есть какая-то закономерность (смеется). В команде подшучивали по этому поводу. Просто команда выровнила игру: наладила оборону и перестала пропускать.

То есть глобально не изменилось ничего?

Игра осталась такой же. Просто мы немного добавили в обороне. Вот и все.

Насколько тебе принципиально играть в схеме с двумя или тремя центральными защитниками?

Мне абсолютно без разницы. Как видит тренер, так и будем играть.

На старте сезона «Рубин» выступал тяжело. Какая атмосфера была в коллективе?

Атмосфера была рабочей. Мы не вешали нос, не думали о плохом. На старте сезона к нам пришли новые футболисты, которым нужно было набрать форму. И как только они ее набрали, все стало нормально.

Один из тех, кто пополнил команду летом – Игор Вуячич. Ты играешь с ним в центре обороны. Как сильно он влияет на защиту?

Игор – возрастной футболист, который хорошо подсказывает и помогает более молодым защитникам. Думаю, да, его можно назвать лидером обороны.

Вспомним ту злосчастную травму в Сочи. На 87-й минуте ты побежал в атаку при счете 2:0 и сделал это не очень удачно. Как это было?

Там был прострел. Даку пробил по воротам, а я хотел развернуться и как-то неудачно это сделал и получил травму.

Не совсем корректный вопрос. Но насколько обидно, что ты получил травму именно в тот момент, когда стал стабильно попадать в стартовый состав?

Конечно, я расстроился. И я расстроился даже не из-за того, что начал играть, а из-за того, как и при каких обстоятельствах я получил травму. Над этой травмой можно только смеяться.

Был ли после этого какой-то разбор полетов? Возможно, тренер сказал, что не стоило бежать в конце матча забивать третий.

Нет, мы не разговаривали по этому поводу.

«Сначала у меня были длинные волосы, затем я постригся и покрасился в белый цвет, чуть позже решил постричься еще короче. Раз в полгода хочется что-то менять» Фото: rubin-kazan.ru

Вопросы от подписчиков телеграм-канала «Рубин Гудс»

Почему решил сменить имидж и полностью изменил прическу?

Периодически происходит такое, что хочется что-то поменять. Сначала у меня были длинные волосы, затем я постригся и покрасился в белый цвет, чуть позже решил постричься еще короче. Раз в полгода хочется что-то менять. Стоит ли ожидать изменений снова? Вполне. Может, налысо побреюсь (смеется).

Почему все-таки Тéсленко? А не Теслéнко?

С детства я всегда был Тéсленко. Почему раньше называли иначе? Когда только приехал в «Рубин» на просмотр, Леонид Викторович спросил у меня, как правильно произносится фамилия. Я ему сказал, но он все равно продолжил называть меня Теслéнко. Я такой: «Ну, окей». Отсюда и закрепилось. В конце концов, я был молодым футболистом на просмотре, не стал поправлять главного тренера.

Что бы ты выбрал: сидеть на скамейке и редко играть в клубе, борющемся за трофей, или быть железным игроком старта команды, не борющейся за высокие места?

Я хотел бы играть в команде, которая борется за трофеи.

Какую музыку слушаешь? Топ-3 исполнителей.

Nautilus Pompilius, Виктор Цой и Магамет Дзыбов.

С кем бы обменялся футболкой после матча?

Нет таких. С кем хотел, я уже обменялся. Это ребята из Премьер-лиги, которые когда-то играли в «КАМАЗе»: Алексей Мамин, Мингиян Бевеев, Тамерлан Мусаев.

В какой европейский клуб ты бы хотел перейти?

В «Боруссию».

Кто для тебя образец подражания на твоей позиции и почему?

Маттс Хуммельс. На тот момент, когда я активно интересовался европейский футболом, Хуммельс был для меня лучшим защитником.

Если бы не футбол, то какую профессию бы выбрал?

Тренер. Причем неважно какой, не обязательно футбольный. Просто тренер (смеется).

Почему стал именно защитником? Почему не нападающим?

В детстве играл и там, и там. Но когда переходил в «Кубань», тренер увидел во мне защитника. Начал играть на этой позиции и там же и остался.

Каково это – осознавать, что никогда не сможешь превзойти Руслана Безрукова?

А кто это?