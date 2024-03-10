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Над Ленинградской областью сбили украинский беспилотник
Сегодня вечером пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Об этом сообщает Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ленинградской области», – указано в телеграм-канале ведомства.
Губернатор области Александр Дрозденко отметил, что в результате был введен режим закрытия воздушного пространства. Силами ПВО объект уничтожен в районе поселка Форносово Тосненского района. Жертв и разрушений нет.
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