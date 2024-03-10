Над Ленинградской областью сбили украинский беспилотник

Сегодня вечером пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Об этом сообщает Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ленинградской области», – указано в телеграм-канале ведомства.

Губернатор области Александр Дрозденко отметил, что в результате был введен режим закрытия воздушного пространства. Силами ПВО объект уничтожен в районе поселка Форносово Тосненского района. Жертв и разрушений нет.