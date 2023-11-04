Над Курской областью уничтожили еще два беспилотника ВСУ

Сегодня утром российская система ПВО сбила два беспилотника ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Беспилотные летательные аппараты были ликвидированы в небе над Курской областью. Никто не пострадал.

Ранее мы сообщали, что минувшей ночью ВСУ также пытались атаковать Курскую область при помощи БПЛА. Все воздушные цели были поражены российской ПВО.

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