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Над Курской областью сбит беспилотник ВСУ
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Сегодня днем над Курской областью был сбит беспилотник, сообщили в Минобороны.
БПЛА самолетного типа был сбит в 13.30 дежурными средствами противовоздушной обороны, говорится в сообщении.
В результате падения БПЛА никто не пострадал.
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