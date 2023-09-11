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Руc Тат
Происшествия 11 сентября 2023 14:29

Над Курской областью сбит беспилотник ВСУ

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Сегодня днем над Курской областью был сбит беспилотник, сообщили в Минобороны.

БПЛА самолетного типа был сбит в 13.30 дежурными средствами противовоздушной обороны, говорится в сообщении.

В результате падения БПЛА никто не пострадал.

#спецоперация на Украине
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