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Руc Тат
СВО 5 октября 2023 22:31

Над Курской областью сбили украинский беспилотник

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Над Курской областью был сбит беспилотник ВСУ, сообщает Минобороны РФ.

Летательный аппарат зафиксировали в районе 20.30 сегодня в небе.

Попытку совершить террористическую атаку успешно пресекла российская система ПВО.

БПЛА самолетного типа был уничтожен в воздухе.

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#спецоперация на Украине
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