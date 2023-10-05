Над Курской областью сбили украинский беспилотник

Над Курской областью был сбит беспилотник ВСУ, сообщает Минобороны РФ.

Летательный аппарат зафиксировали в районе 20.30 сегодня в небе.

Попытку совершить террористическую атаку успешно пресекла российская система ПВО.

БПЛА самолетного типа был уничтожен в воздухе.

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