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Над Курской областью сбили две ракеты
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Две украинские ракеты были уничтожены в небе над Курской областью: вечером в среду и утром в четверг, сообщает врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
Смирнов поблагодарил бойцов ПВО и защитников границы, а также напомнил о том, что приближаться к обломкам и трогать их нельзя. Он уточнил, что сообщить о находке нужно по телефону 112.
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