Над Курской областью сбили две ракеты

Две украинские ракеты были уничтожены в небе над Курской областью: вечером в среду и утром в четверг, сообщает врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Смирнов поблагодарил бойцов ПВО и защитников границы, а также напомнил о том, что приближаться к обломкам и трогать их нельзя. Он уточнил, что сообщить о находке нужно по телефону 112.