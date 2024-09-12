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СВО 12 сентября 2024 09:41

Над Курской областью сбили две ракеты

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Две украинские ракеты были уничтожены в небе над Курской областью: вечером в среду и утром в четверг, сообщает врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Смирнов поблагодарил бойцов ПВО и защитников границы, а также напомнил о том, что приближаться к обломкам и трогать их нельзя. Он уточнил, что сообщить о находке нужно по телефону 112.

#СВО #ракета #пво
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