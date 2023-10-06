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Происшествия 6 октября 2023 20:47

Над Курской областью был сбит беспилотник ВСУ самолетного типа

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Сегодня российские системы противовоздушной обороны сбили очередной беспилотник ВСУ, сообщает Министерство обороны РФ.

Попытка вооруженных сил Украины атаковать объекты РФ при помощи беспилотного летательного аппарата самолетного типа была пресечена в районе 19 часов.

Дежурные средства ПВО уничтожили БПЛА в небе над Курской областью.

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