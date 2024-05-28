Над Курской и Белгородской областями ПВО сбили три беспилотника

Российские средства противовоздушной обороны успешно отразили ночные атаки украинских беспилотных летательных аппаратов в Белгородской и Курской областях, сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, в течение прошедшей ночи киевский режим предпринял попытки совершить террористические атаки беспилотниками самолетного типа на объекты на территории России.

«Дежурными средствами ПВО один беспилотник был уничтожен над территорией Курской области, еще два БПЛА были уничтожены над Белгородской областью», – заявили в Минобороны.