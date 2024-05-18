Над Крымом российская ПВО сбила украинский беспилотник

В ночное время российские военные успешно уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, намеревавшийся совершить атаку на объекты в Крыму, сообщает Минобороны РФ.

Боевой дрон был сбит средствами противовоздушной обороны над территорией Республики Крым.

Напомним, течение предыдущих суток силы противовоздушной обороны России отразили наступление 123 украинских беспилотников в Крыму и прибрежных районах Краснодарского края.

Украинские вооруженные силы предпринимают почти ежедневные попытки нанести удары по Крымскому полуострову и городу Севастополю, задействуя беспилотники, ракеты, включая американские ATACMS.