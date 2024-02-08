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СВО 8 февраля 2024 08:32

Над Крымом ночью сбили украинский беспилотник

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Минувшей ночью над Крымом был ликвидирован вражеский БПЛА самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.

Украинский летательный аппарат был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны.

#беспилотник
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