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Над Крымом ночью сбили украинский беспилотник
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Минувшей ночью над Крымом был ликвидирован вражеский БПЛА самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.
Украинский летательный аппарат был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны.
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