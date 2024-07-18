Над Крымом и Брянской областью ночью ликвидировали 35 БПЛА ВСУ

Минувшей ночью российские силы противовоздушной обороны успешно предотвратили масштабную атаку на территорию страны.

По данным Министерства обороны РФ, попытка нападения включала в себя использование беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров.

Над Крымским полуостровом было обезврежено 33 беспилотника, еще два были перехвачены в воздушном пространстве Брянской области.

Помимо воздушных целей, российские военные также отразили атаку с моря: в акватории Черного моря было уничтожено 10 безэкипажных катеров, двигавшихся в сторону Крыма.