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Над Краснодарским краем уничтожили 43 беспилотника
В ночь на 21 июня системы противовоздушной обороны России успешно нейтрализовали 114 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника, сообщает Минобороны РФ.
Согласно данным ведомства, большая часть атаки ВСУ была сосредоточена на Крымском полуострове и прилегающей акватории Черного моря, где было уничтожено 70 БПЛА. Еще 43 беспилотника были перехвачены над Краснодарским краем, и один – над Волгоградской областью.
Кроме того, морская авиация Черноморского флота России уничтожила шесть безэкипажных катеров ВМС Украины в северо-западной части Черного моря.
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