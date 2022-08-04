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Ру Тат
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Общество
4 августа 2022  17:16
Арсений Каримов

Над Казанью пролетели самолеты – участники праздника «Я выбираю небо!»

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Сегодня над Ново-Савиновским районом Казани были замечены низко летящие самолеты. Это была репетиция праздника «Я выбираю небо!», который состоится 6 августа.

Над городом пролетели Ту-95, Ту-160, Ту-22, Ту-214ПУ.

Напомним, что праздник состоится 6 августа в 15.00 на площадке около центра семьи «Казан». В нем поучаствуют порядка 30 гражданских и военных самолетов и вертолетов, а одним из хедлайнеров станет полетная группа «Стрижи», которые исполнят элементы «пирамида», «молот» и «звезда», о чем ранее сообщал «Татар-информ».

#я выбираю небо #Ново-Савиновский район
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