Над Казанью пролетели самолеты – участники праздника «Я выбираю небо!»

Сегодня над Ново-Савиновским районом Казани были замечены низко летящие самолеты. Это была репетиция праздника «Я выбираю небо!», который состоится 6 августа.

Над городом пролетели Ту-95, Ту-160, Ту-22, Ту-214ПУ.

Напомним, что праздник состоится 6 августа в 15.00 на площадке около центра семьи «Казан». В нем поучаствуют порядка 30 гражданских и военных самолетов и вертолетов, а одним из хедлайнеров станет полетная группа «Стрижи», которые исполнят элементы «пирамида», «молот» и «звезда», о чем ранее сообщал «Татар-информ».